快評：民眾黨面臨重大危機但影響力不容輕視

中評社快評/台灣“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨當局形象，台灣民眾黨12月7日下午舉辦“拒絕官僚殺人，反霸凌護勞權”遊行。活動在台北市松江路“勞動部”前集合、出發，由民眾黨公職、民間勞工團體理事長一同拉著“反霸凌、要立法”的白布條，一路高喊“拒絕官僚殺人”、“人民討公道，政府要檢討”、“挺警消，要工會”、“吹哨者，要保護”等口號，走向凱達格蘭大道表達抗議。民眾黨表示，超過3千人出席這次遊行。



在此之前，民眾黨曾舉辦2場大型集會活動聲援：一是9月8日在“立法院”外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”，民眾黨稱有2萬人到場；二是10月27日民眾黨在中正紀念堂周邊舉辦“賴政府”搞什麼鬼”集會活動，民眾黨稱有6千人到場。



毫無疑問，台灣民眾黨因主席柯文哲涉京華城圖利案自9月5日遭羈押禁見迄今而面臨重大危機，未來發展變數多，前景不明。但也不難看出，民眾黨的基本盤仍在，還有一定的動員能力；社會對柯文哲也不乏同情。



以民眾黨為代表的白色力量何去何從，各方甚為關注，未來發展取決於案情的走向。基本可以肯定的是，即使白色力量的影響力下降，但它在藍綠兩大政治力量博弈過程中，仍可能具有關鍵少數的影響力，這是台灣政治結構使然。

