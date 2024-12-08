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韓國檢方緊急逮捕前國防部長官金龍顯
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2024-12-08 09:44:42
中評社香港12月8日電／韓國檢方8日調查並緊急逮捕了前國防部長官金龍顯。
新華社援引韓聯社報導，檢方組建的特別調查本部8日上午表示，已緊急逮捕前國防部長官，並扣查了其手機。
據韓聯社5日報導，韓國檢方已向涉嫌“內亂罪”的金龍顯發布禁止出境令。
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