韓國檢方緊急逮捕前國防部長官金龍顯

中評社香港12月8日電／韓國檢方8日調查並緊急逮捕了前國防部長官金龍顯。



新華社援引韓聯社報導，檢方組建的特別調查本部8日上午表示，已緊急逮捕前國防部長官，並扣查了其手機。



據韓聯社5日報導，韓國檢方已向涉嫌“內亂罪”的金龍顯發布禁止出境令。