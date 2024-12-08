陳美寶：技術創新　政策創新

啟德體育園今測試增至12000人，陳美寶表示，屆時除了地鐵外，亦會安排的士及巴士上落。圖源：大公報 中評社北京12月8日電／據大公報報導，新任運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，會以“技術創新”和“政策創新”帶領運輸及物流局。她以滿漢全席比喻發展方向，形容“逐碟煮會煮唔切”，因此會研究鐵路項目“政策與程序同時做或預先做”，但不會繞過程序。



東九龍、啟德新鐵路系統收到超過30份意向書，啟德項目將於明年內招標，期望2026年動工。她又在上任後首篇網志上指出，欖隧新收費已經盡力降低，若再下調私家車或的士收費，誘發的額外車流會令欖隧在繁忙時段出現擠塞，得不償失。＼大公報記者 龔學鳴



要追時間追速度追創新



陳美寶表示，雖然香港的鐵路項目已十分領先，但當局未來仍要追時間、追速度、追創新。北環線主線項目的建造工程明年展開並預計在9年後即2034年才竣工，陳美寶指出，北環線主線全長10公里，穿過北都北至南，是一條非常重要的要塞，或可在程序上安排居民分期入住；而北環線現時仍尚未落實營辦商，但港鐵正與本地、內地和海外企業商討更好的技術，局方會考慮整體的財務安排和詳細設計，並以市民乘搭鐵路的便利為優先考慮。



她又指出，啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統分別收到超過30份意向書，包括內地、本地及海外企業，亦有不同形式的運輸工具，路政署及土木工程署正如火如荼地初步瞭解相關的方案，希望物色最好技術及最具成本效益的方案。她指出，新型系統建造時間較重鐵短大概三分之一或一半時間，載客量雖然不及重鐵，但可以作為中型的運輸工具，將市民接駁至現有的重鐵站，出車率、車卡長短等亦可靈活調配，政府亦會為票價定下調整機制。