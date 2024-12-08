賡續莫高精神　讓敦煌文化年輕起來

《受到召喚·敦煌》劇照。中國國家話劇院供圖 中評社北京12月8日電／據人民網報導，12月7日至9日，由中國國家話劇院院長田沁鑫編劇、導演，青年演員張藝興主演的原創音樂話劇《受到召喚·敦煌》將在國家速滑館“冰絲帶”首演。近日，田沁鑫、張藝興做客人民網“文藝星開講”，分享如何通過音樂與話劇跨界融合，讓敦煌文化年輕起來的創作故事。



數字賦能 展現敦煌之美



作為世界現存規模最大、延續時間最長、內容最豐富、保存最完整的藝術寶庫，延續近兩千年，敦煌文化依舊熠熠生輝，煥發出新的時代光彩。“今年是新中國成立75周年，也是敦煌研究院建院80周年，我們有責任用藝術的形式弘揚和傳承敦煌文化，以戲劇方式貢獻我們的力量。”田沁鑫說。



如何以多元視角呈現敦煌文化，做好中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展？田沁鑫提到，《受到召喚·敦煌》創新性地結合了科幻與穿越的元素，以1935年被譽為“敦煌守護神”的常書鴻先生與2035年敦煌數字研究中心的青年張燃為雙重視角，講述了兩段平行交織、橫跨百年的故事。“希望讓更多人感受到敦煌文明的厚重與魅力，喚起年輕一代對傳統文化的認同感。”



以舞台為紐帶，用音樂講故事，在《受到召喚·敦煌》創排過程中，主創團隊不僅從千年敦煌藝術中汲取滋養，也以“藝術＋科技”的方式為中華優秀傳統文化注入當代活力。



“科技和藝術的深度融合將會成為藝術創作的常態。我們結合了即時拍攝、5G技術及二維動畫、3D特效、AI等科技手段，以更加現代的方式來展現敦煌藝術的博大精深，同時為戲劇拓寬藝術空間。”同時，田沁鑫也提到，主創團隊在創作中拒絕過度包裝，數字技術並非為吸引眼球，而是讓觀眾更好地沉浸在敦煌文化的戲劇空間，領略敦煌雄渾厚重的歷史底蘊。