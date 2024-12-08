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美國宣布向烏克蘭提供10億美元額外軍事援助
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2024-12-08 10:09:12
中評社香港12月8日電／美國國防部7日宣布，將向烏克蘭提供價值9.88億美元的額外軍事援助。
新華社報導，根據美國國防部當天發布的聲明，這筆對烏軍援資金來自美國國會的專項撥款，相關武器包括與“海馬斯”多管火箭炮適配的彈藥，無人機系統以及養護、維修和大修美國援烏火炮、坦克和裝甲車等所需的裝備和零部件。
聲明說，這是拜登政府第22次動用國會“烏克蘭安全援助倡議”資金向烏克蘭提供武器。
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