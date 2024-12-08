“守望”桃花塢木版年畫 圖源：央視新聞 中評社北京12月8日電／據光明日報報導，日前，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，“桃花塢木版年畫”非物質文化遺產研究基地作為子項赫然在列。



蘇州桃花塢木版年畫至今已有400多年歷史，與天津楊柳青年畫並稱“南桃北楊”，是我國三大年畫之一。其創作內容涵蓋門神、五穀豐登、五子登科等吉祥圖案，寄托了人們對新年吉祥喜慶的美好願望，成為記錄歷史的重要載體。



桃花塢木刻年畫社成立於1959年。經過幾十年的傳承發展，復制了一批優秀傳統作品，填補了復制清代中期（姑蘇版）木版年畫的空白，復制的乾隆版《一團和氣》獲第十二屆中國民間文藝“山花獎”民間工藝美術作品精品獎。和很多傳統工藝項目一樣，桃花塢木版年畫在20世紀末同樣面臨傳承困境。



2001年，蘇州市政府將年畫社劃歸至蘇州工藝美術職業技術學院（以下簡稱“蘇州工藝美院”），首次在非遺保護機制上嘗試一種全新的運行模式，探索傳統民間文化的繼承、發展新路。



“作為‘桃花塢木版年畫’非物質文化遺產研究基地，學校本著對‘活態’民間文化藝術保護為主、搶救第一的原則，通過‘校－社’合作，創新非遺傳承人培養模式，開啟了非遺傳承與高校教育相結合的新路子，為瀕臨失傳的傳統技藝注入了新的生機。”蘇州工藝美院院長劉珽介紹，該校開辦的工藝美術專業木版年畫方向已累計培養了70餘名傳承人，他們中的大部分目前仍活躍在木版年畫創作領域，已逐漸成為行業中堅力量。