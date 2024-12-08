中評社北京12月8日電／網評：春節成功申遺帶來的思考



來源：大公報 作者：吳建東



還有不到兩個月就迎來春節，這個發源於中國的傳統節慶已受到世界各地的民眾喜愛，各國均有慶祝春節的活動。12月4日在巴拉圭亞鬆森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上，中國申報的“春節──中國人慶祝傳統新年的社會實踐”通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。



筆者認為，春節最能代表中國文化。春節成功申遺，將讓中國春節站到更為廣闊的世界舞台。



隨著中華文化的傳播，春節早已不是只屬於中國人的節日了，很多亞洲國家深受中華文化影響，春節也成為這些國家的主要節日。外交部發言人也表示，歡迎外國朋友親身來華體驗中國的春節文化。



世界上差不多每個國家都有華人，各地的唐人街更成為了春節文化的植根地，如今美國舊金山的中國春節慶祝活動，已成為全球最大的活動之一。在加拿大，春節也逐漸成為地方重大節日，像溫哥華唐人街春節大遊行，一直深受居民和遊客的喜愛。



從春節定為聯合國假日到春節成功申遺，是國際對中國文化影響力的認可，有利於促進世界多元文明交流，強化國際間友誼，推動全球和諧發展。



文化是根，也是魂，當一個民族、國家不能在世界占據一席之地、具有影響力的時候，這種根和魂充其量僅僅具備民族性而更多時候與世界性離得很遠。中國春節走向世界，世界擁抱中國春節，說到底離不開國家的繁榮富強。



文化既是民族的又是世界的，文化的這種民族性與世界性的融會貫通和相互滲透，決定了在具備民族性之下走向世界性轉變需要以一定的條件為基礎和前提。其中之一，是產生這種民族性文化的綜合國力、世界影響力。



春節走向世界的背後，是中華文化影響力日益提升。放眼全球，動蕩、戰亂等種種問題持續困擾世界，單邊主義、保護主義和霸凌行徑大行其道。中華文化秉持“以和為貴、和而不同”的價值取向，追求“和衷共濟、和合共生”的高遠理想，推崇不同國家、不同文化“美美與共、天下大同”，主張“民胞物與、協和萬邦”……這些都為回答世界之問提供了重要啟示。



中國春節列入人類非物質文化遺產代表作名錄，對增進海內外中華兒女的文化認同、實踐全球文明倡議、推動構建人類命運共同體具有重要意義。同時，我們要繼續傳承和弘揚中華優秀傳統文化，為世界文化的繁榮和多樣性作出更大貢獻。