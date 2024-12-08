中評社北京12月8日電／網評：法治為民，“憲”在出發



來源：光明網 作者：呂涯



浙江杭州兩級法院通過線上線下的融合宣傳，使憲法宣傳覆蓋更廣、樣式更活；在陝西省法治宣傳教育基地，司法部門工作人員對前來參觀學習的當地派出所民警及社區工作人員宣傳法治觀念……今年12月4日是第十一個“國家憲法日”，12月1日至7日是第七個“憲法宣傳周”。近日，全國各地以“大力弘揚憲法精神，推動進一步全面深化改革”為主題，積極開展形式多樣的憲法宣傳教育活動，營造尊法、學法、守法、用法的良好氛圍。



堅持以人民為中心，始終是憲法最為重要的底色。“凡具有中華人民共和國國籍的人都是中華人民共和國公民”“中華人民共和國公民的人格尊嚴不受侵犯”“中華人民共和國公民有受教育的權利和義務”“禁止破壞婚姻自由，禁止虐待老人、婦女和兒童”……翻看《中華人民共和國憲法》，字裡行間，皆是人民利益的體現、人民願望的反映、人民權益的維護、人民福祉的增進。憲法是國家的根本大法，它對於“人民”兩字的大寫，也深刻回答了法治中國建設為了誰、依靠誰的問題。



民之所呼，法有所應。破解高空拋物墜物難題，維護小區業主合法權益，明確禁止高利放貸……民法典是新中國首個帶“典”字的法律，它有著“利民之事、絲發必興”的生動映照。翻開這部法典，第一條中“根據憲法，制定本法”赫然入目。再往更廣袤處看：經濟發展再創佳績，人與自然和諧共生，社會治理井然有序，健康事業長足進步……人民群眾對於美好生活的體驗，往往是細微且具體的，而與之相關的一個個活力滿滿、熱氣騰騰的場景裡，都離不開根本性、全局性、穩定性、長期性的憲法所給予的強有力支撐。



“憲”的大寫，“法”的立意，這兩個關鍵字在一起，最能代表“以人民為中心”的法治中國建設理念。“憲法，就是一張寫著人民權利的紙。”制定外商投資法、國家安全法、英雄烈士保護法、愛國主義教育法等法律……黨的十八大以來，以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系不斷完善，它的落腳都在一個個具體的“人”身上。在人們看來，憲法既是天空中高揚的旗幟，也是大地上堅實的腳步，它的每一次前行，都彰顯著法治中國建設的不斷完善。正是這些扎實的腳步，讓國家治理和百姓生活的水平得以不斷提升。



“法”治為民，“憲”在出發。在法律的範疇裡，憲法上“人民”概念的內涵既包括整體的人民，也包括個體的公民，兩者是政治抽象與法律規範的辯證統一。正因為此，我們呼籲全體人民都應該成為社會主義法治建設的忠實崇尚者、自覺遵守者、堅定捍衛者，讓憲法精神真正成為一個國家“內在地、默默地起作用的力量”。第七個“憲法宣傳周”正為此而來——通過開展憲法進鄉村、進社區、進機關、進校園、進企業、進軍營、進網絡等主題宣傳，以人民為中心的法治理念，也將成為更多人的“思”與“行”！