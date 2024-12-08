法國舉行儀式慶祝巴黎聖母院重新開放

中評社香港12月8日電／法國7日晚在位於塞納河畔的巴黎聖母院舉行儀式，慶祝2019年失火的巴黎聖母院經過5年修復後重新開放。



當地時間19時，巴黎聖母院鐘聲響起。在法國總統馬克龍和夫人陪同下，巴黎大主教洛朗·於爾裡克手持權杖數次敲擊巴黎聖母院教堂大門，隨即大門打開，標誌著巴黎聖母院重新開放。



新華社報導，慶祝儀式上首先播放了一部記錄巴黎聖母院從發生火災到重建的短片。隨後，參與救援和重建工作人員代表步入巴黎聖母院落座，全場報以熱烈掌聲。



馬克龍在儀式上發表講話，向全世界所有參與救援和重建巴黎聖母院的人們表達感激之情。他說，2019年的火災對巴黎聖母院是一次毀滅性打擊，但“法國人民選擇了意志和希望”，各行各業團結攜手，實現了“5年內將巴黎聖母院重建得更加美麗的目標”。他還向來自世界各地的巴黎聖母院重建捐贈者表示感謝。



最後，舉行了慶祝巴黎聖母院重新開放的宗教儀式。由於天氣條件不佳，原計劃在巴黎聖母院前的廣場上舉行的由多國音樂家演奏的音樂會，改為提前錄製後當晚在電視上播出。



美國當選總統特朗普，以及德國總統施泰因邁爾、意大利總統馬塔雷拉等數十位國家元首和政府首腦，以及來自世界各地嘉賓共約2000人受邀出席

當天的慶祝儀式。



據巴黎聖母院介紹，8日還會舉行慶祝儀式。從8日開始，巴黎聖母院正式向公眾開放。參觀是免費的，但建議公眾通過巴黎聖母院官網或移動應用程序預約參觀，以減少排隊時間。巴黎聖母院還表示，重新開放並不意味著修復工作全部結束，後續修復工作預計將持續至2030年左右。



巴黎警察局局長洛朗·努內茲此前曾表示，巴黎在7日和8日將部署6000名警察和憲兵，以保障慶祝活動順利進行。



巴黎聖母院始建於12世紀，是法國最具代表性的古跡之一。2019年4月15日，巴黎聖母院的屋頂和塔尖在突發大火中被燒燬，但主體建築得以保存。法國議會兩院曾通過法案，要求重建工作確保巴黎聖母院恢復原貌。2020年，巴黎聖母院大火一周年紀念日時，馬克龍承諾5年內完成巴黎聖母院修復工作。