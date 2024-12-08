﻿敘叛軍逼近霍姆斯　兵臨大馬士革

中評社北京12月8日電／據大公報報導，綜合路透社、《紐約時報》消息：敘利亞內戰繼續升級，叛軍“沙姆解放組織”6日宣布兵臨第三大城市霍姆斯，7日攻克了距離首都大馬士革僅20公里的周邊城市薩那馬因。此前，叛軍已接連拿下第二大城市阿勒頗和第四大城市哈馬。



敘利亞叛軍6日在社交媒體Telegram上發帖稱，已經解放霍姆斯郊區最後一座村莊，聲稱這是政府軍“最後叛逃的機會”。霍姆斯是連接首都大馬士革北部和海岸的重要城市，靠近黎巴嫩，也是政府軍手中唯一可以阻擋叛軍南下通往首都的大城市。如果霍姆斯失守，將導致敘利亞政府所控制的重要濱海地帶與內陸切斷，危及巴沙爾政權。



敘利亞內戰升級，可能進一步影響巴以衝突。敘叛軍7日表示，他們控制了西南部戈蘭高地的城市庫奈特拉。戈蘭高地目前由以色列控制。以色列國防軍6日說，正在加強戈蘭高地地區的軍事部署。黎巴嫩6日宣布關閉除貝魯特連結大馬士革以外的所有黎、敘陸路邊界；約旦內政部6日宣布關閉一個通往敘利亞的邊界站。



美國《紐約時報》6日引述敘利亞當地官員和伊朗官員透露，伊朗6日開始從敘利亞撤離軍事指揮官和外交人員。官員們說，部分撤離行動是由飛往德黑蘭的飛機執行的，還有一些人正通過陸路前往黎巴嫩、伊拉克和敘利亞港口拉塔基亞。伊拉克外長侯賽因、敘利亞外長薩巴格和伊朗外長阿拉格齊6日在巴格達舉行會議，就敘利亞問題深入交換意見，伊朗表示，將全力以赴繼續支持敘利亞。