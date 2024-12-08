還原京華城案原委！陳佩琪：簽公展文犯罪？

中評社台北12月8日電／民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案遭羈押禁見後發展路線備受關注，將在12月下旬偵結起訴。陳佩琪今（8日）清晨再度發文，表示過往都是和柯文哲一起出門活動，現在只能一人形單影隻出門，同時更還原了柯P之前和她訴說的京華城原委，陳佩琪更說，“有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？這讓我更不解了，若是一個簽下去就是五年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？”引發討論。



根據《中時新聞網》報導，陳佩琪8日清晨PO出一篇文表示，表示柯文哲被羈押至今，她只能一個人活動，“過往都是和他一起出門活動，該做什麼跟著他就好了，現在只能一人形單影隻出門，獨自一人孤單回到家里，讓我更想念他了”，陳佩琪直言，昨天參加活動回來後，很想寫些有關他的事情，我要說：“文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…”



陳佩琪回憶，“今年五月中開始出現一堆他當市長的招商成績被說成圖利的新聞，引我一陣擔憂，但他總是笑我說我愛想又愛操煩，不過看著我的憂心，他也會把京華城的原委說給我聽，這也是我在九月八日濟南路活動上所講的一段話，當時是憑記憶力把他講的意思給講出來，雖不是很流利，但就是努力想把他跟我講的意思講給大家聽”。



陳佩琪也還原當天在台上她的說法：“京華城是他指派的‘專案經理人’主持數次會議後大家共同決定給的容積率，最後結果是主持會議的專案負責人代市長蓋上‘甲章’決行(每個到副市長就決行的案件，就由副市長代市長蓋上甲或乙或丙章)，過程中市長‘尊重專業經理人’、‘委員一個都不認識’、‘這樣犯了什麼罪’？有人質疑說，有些委員是先生之前認識的，質疑他說謊，這只是抓他講話的語病而已”。



陳佩琪強調，“他說的意思是那些被找去開會的委員有誰，他完全不知情，既然不知道，自然也無從和他們聯絡或指使他們，他說有些委員他先前的確認識，但也是先前就認識的，後來被聘去當專案審查委員，他是毫無所悉”。



陳佩琪還提到，“他跟我說他在京華城案中只簽一只公展文，該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，我就要問，交給專案經理人處理的事情，此後就未再有過問”，這讓陳佩琪質疑，“請問有什麼證據說他‘用各種手段多次招開都委會、促成京華城改建案擴增？’請問說他這樣證據在哪裡？最後又說他‘涉〝違背法令〞’，請問他到底違背了‘中央’或地方哪條法令？哪條法令說北市府無權給容積率？”



陳佩琪更不解，“有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？這讓我更不解了，若是一個簽下去就是五年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？”陳佩琪也回憶，“他常說公務人員是服務市民的，做事要快，但以不違法為原則，要你快，沒要你違法，我更不相信台北市這麼多優秀、資深的公務員會集體法茫到這種程度，送個簽下去就五年徒刑以上的公展文給市長簽？”



陳佩琪最後也說，“我深信他不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是五年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？還記得他曾跟我說，當時京華城公展一個月時間，也不見附近居民或議員有任何反對意見”。



同時陳佩琪也針對夫妻財務透明度的質疑，強調他們每年依規定申報財產，並已公開報稅資料，以證明其財務狀況符合法規。陳佩琪也直言，“我每次陪先生到外縣市做市政交流活動時，我自行負擔費用的收據，因我非市府官員，市長總是恪遵財政紀律，要求我自行付擔費用”。