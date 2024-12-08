新加坡醫企搶先布局　獨資醫院落戶穗深津

圖：深圳已開設12家港資醫療機構，占全省4成。圖為患者在深圳一家港資醫院就診。（大公報記者郭若溪攝） 中評社北京12月8日電／據大公報報導，今年9月，國家四部門公布外商獨資醫院擴大開放試點後，中國醫療市場迎來了新入局者。12月7日，大公報記者從深圳市衛生健康委獲悉，來自新加坡的綠葉醫療集團與深圳市衛生健康委簽約，計劃在深圳建設國際醫療總部和外商獨資專科醫院。業內人士表示，深圳與香港在跨境醫療合作、吸引港澳來深辦醫方面形成跨境醫療要素流通、醫療服務貿易發展優勢，成為深圳吸引外商獨資醫院落地的獨特優勢。



此外，天津市衛健委也發布消息稱，擬與新加坡鵬瑞利集團合作，設置天津鵬瑞利醫院，該醫院投資總額10億元人民幣，為外商獨資的營利性三級綜合醫院，有500張床位。上月，新加坡鵬瑞利集團與廣州市白雲區政府簽訂合作協議，將投資50億元，在廣州打造一個占地1.18平方公里的粵港澳大灣區白雲國際大健康醫養城。



灣區人群可享多元醫療服務



據瞭解，綠葉醫療集團是綠葉生命科學集團旗下的醫療服務板塊，1997年成立於新加坡，在澳洲、新加坡、中國均有業務布局。該集團將整合國內外醫療資源，在深圳設立國際醫療總部，並利用海外醫療資源試點建設外商獨資三級專科醫院，為粵港澳大灣區人群提供多元化的醫療服務。



深圳市衛健委相關負責人表示，深圳與香港“一河之隔”，在跨境醫療合作、吸引港澳來深辦醫方面積累了很多先行經驗、打通很多“關卡”，形成跨境醫療要素流通、醫療服務貿易發展的醫療通、醫師通、標準通、科教通、藥械通、支付通和救護通等“七通”優勢。



其中，“醫療通”從2018年開始，深圳已承接港澳服務提供者來深辦醫的審批權限，醫療機構在深取得主體資格後，可直接進行設置審批和執業登記。目前深圳已開設12家港資醫療機構，占全省4成。



此外，“藥械通”也是優勢之一。截至2024年11月，深圳有10家醫療機構獲批為港澳藥械通指定機構，獲批使用52種進口藥械，惠及惡性腫瘤、罕見病等病患約5200人次。深圳提出支持符合條件的外商獨資醫院可申報“港澳藥械通”指定機構。今年11月30日運行的“救護通”，掛有粵港兩地牌照的救護車，可將符合轉運條件的病人，由香港大學深圳醫院“點對點”通關轉運至香港指定的公立醫院，無需在口岸換車、換人，打破轉運地域界限，為救治生命贏得時間。救護車上有隨車的內地醫護人員，可在香港進行有限度註冊，獲取在香港境內的行醫資質。

