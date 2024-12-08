新疆打造全國能源資源戰略保障基地

（圖源：新華社） 中評社北京12月8日電／據新華社報導，風穀山坡，一台台風力發電機成排矗立，巨大葉片迎風晝夜旋轉；大漠戈壁，一個個太陽能光伏板矩陣在陽光下熠熠生輝；煤海礦場，一輛輛氫能重卡滿載煤炭礦石往來穿梭……



風能、太陽能資源豐富的新疆，是國家“十四五”規劃綱要中明確的大型清潔能源基地。今年以來，新疆新能源發展迅速，前三季度新增新能源裝機規模近2000萬千瓦，新增規模位居全國前列。



誰借妙筆繪新綠，天山南北好“風光”。當前，新疆堅持以科技創新為引領，推動新能源產業蓬勃發展和傳統能源清潔低碳高效利用。在打造全國能源資源戰略保障基地的過程中，新疆逐“綠”向“新”，闊步前行。



“追風逐日” 綠能湧動



“達阪城的石路硬又平，西瓜大又甜……”多年前的一首民歌讓達阪城家喻戶曉。如今，這座西北小城又有了“中國風穀”的美譽。



“正是看好達阪城風光資源富集，華電北疆烏魯木齊100萬千瓦風光基地今年在這裡建成投產。”新疆華電葦湖梁新能源有限公司副總經理施曉亮介紹，該基地是國家第一批“沙戈荒”大型風光電基地項目，項目投運後各項技術經濟指標達到國內領先水平。



沙漠、戈壁、荒漠曾長期被視為新疆自然禀賦的劣勢，但現代科技改變了這一觀念。如今，這裡成為建設風光基地的優勢區域。截至今年10月底，新疆風電、光伏等新能源裝機規模突破8400萬千瓦，占新疆電力總裝機比重超過一半，新疆新能源裝機規模已位居全國前列。

