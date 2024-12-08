美國稱不會軍事介入敘利亞衝突

中評社香港12月8日電／美國總統國家安全事務助理沙利文7日表示，美國政府正密切關注敘利亞衝突局勢，不會軍事介入，但是會重點關注美國國家安全優先事項和利益。



新華社報導，沙利文是在當天於加州舉行的里根國防論壇上作出上述表態的。他說，美方擔憂敘利亞衝突可能產生外溢效應，將採取措施防止極端組織“伊斯蘭國”復甦。同時，美國將保護以色列、約旦、伊拉克等地區夥伴的安全，並關注該地區人道主義局勢。