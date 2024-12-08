民眾黨改選黨代表　黃派占上風

中評社台北12月8日電／民眾黨7日改選黨代表，牽動中央委員、中評委選舉，象徵權力核心重組第一戰，派系角力不斷。據掌握，現在黨內分為三股勢力，由“立委”黃國昌、黃珊珊帶領的“黃派”，在黨代表選舉中獲得較多席次；尤其該派系選前動作不斷，除劍指黨主席大位，也要在明年中評委改選後讓黃珊珊復權，以備戰2026年地方選舉。



根據《中時新聞網》報導，明年中央委員組成將有大幅變動，由黨代表投票選出的票選委員從6席升至9席，故黨代表選舉尤為重要。本次選舉採線上投票，要從200名候選人中選出111人，昨日結果出爐後，黨中央11日對外公告。



黨高層透露，現黨內分三派，除“黃派”，另一派是祕書長周榆修、“立院”黨團主任陳智菡等帶領的“黨中央派”；另一是地方組織組成的“老柯粉派”，包含前“立委”蔡壁如。



黨內高層指出，黃派勢力範圍包含北北基，也串聯一些台中力量，在此次選舉中約拿下40至45席，後續推估可拿下4席中央委員、3席中評委，可望掌握權力核心。



不過由於該派排它性強，且選前屢有操作，不少黨員反彈；該高層說，黃派目的明確，除運作明年2月中評委改選後，讓被停權的黃珊珊復權，以準備2026年縣市長選舉，也曾有意推動代理黨主席，但最後提案遭阻擋。



據悉，老柯粉派主張力挺柯文哲，但因不斷遭牽制，最多拿下30席，明年估計僅保住2席中央委員；至於黨中央派，則是主張讓黨維持穩定，此次拿下30幾席，中央委員預計2至3席，上述兩派實力相近，未來應有合作空間。



白委林國成昨解釋，民眾黨代表自主性高，不像藍綠兩黨有派系之分。蔡壁如說，黨代表應反應基層聲音，不應成派系的橡皮圖章，有心人士稱她建立“壁如派”，這些都不需要；地方經營非常辛苦，最後還是成就民眾黨。