尹錫悅被韓國檢方立案調查

中評社香港12月8日電／韓國檢方8日表示，已將總統尹錫悅作為嫌疑人立案調查。



新華社報導，韓國檢方組建的特別調查本部當天對媒體說，收到很多關於總統尹錫悅的檢舉信，從程序上，已將其作為嫌疑人立案調查。



韓國國會7日下午就總統尹錫悅彈劾動議案進行表決，因參加投票的議員人數不足，動議案未獲通過。最大在野黨共同民主黨表示將在11日重新發起總統彈劾動議。