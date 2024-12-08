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敘反對派武裝禁止武裝力量接近公共機構
http://www.CRNTT.com   2024-12-08 19:10:21


　　中評社北京12月8日電／據新華網報導引敘利亞當地媒體報導，敘利亞反對派武裝“解放敘利亞”聯盟領導人朱拉尼8日發表聲明，嚴禁敘首都大馬士革的所有武裝力量接近公共機構。

　　聲明表示，這些機構在正式移交之前仍由敘總理賈拉利監管。聲明同時禁止向空中開槍。

　　新華社記者在大馬士革聽到仍有槍聲，並看到有部分民眾撤離大馬士革。

　　8日早些時候，“解放敘利亞”聯盟在社交媒體平台宣稱已開始進入敘利亞首都大馬士革。

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