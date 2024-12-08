暌違5年　巴黎聖母院浴火重生

中評社北京12月8日電／據大公報綜合報導，2019年4月15日，巴黎聖母院遭遇毀滅性大火，震驚全球。惡火造成聖母院教堂屋頂部分木質結構和塔尖完全焚燬，但整體結構得以保存，大部分文物也被及時救出。



經過歷時5年的關閉和修護工程後，巴黎聖母院定於當地時間12月7日下午舉行盛大的重開儀式。據介紹，東道主這次邀請了40多名國家領導人出席慶典，包括教宗方濟各、美國候任總統特朗普、烏克蘭總統澤連斯基、英國王儲威廉王子等人，美國第一夫人吉爾.拜登將代表美國官方出席。由於天公不作美，7日晚原定電視轉播的盛大音樂會，在最後一刻改為提前錄制，包括中國鋼琴家郎朗等多國著名音樂家將會獻藝。8日，聖母院將舉行舉行第一場彌撒，有170位主教和100多位巴黎本地牧師參加，傍晚6時30分將舉行第二場彌撒，並向公眾開放。



由於重要賓客眾多，為了確保安全，巴黎警察局啟用一項特殊安保系統，與巴黎奧運會期間的安保等級相同。從當地時間7日7時至8日20時，設立一個特殊區域，受邀出席儀式的賓客、獲得註冊的人員以及住在附近街區的居民才可進入。



重開典禮成外交聚會



雖然特朗普明年1月20日才重返白宮，但已提前展開海外行程，此次巴黎聖母院重開儀式是他贏得大選以來，首次重返國際舞台，因此備受外界關注。



美媒指出，巴黎聖母院的重開，也標誌著特朗普與馬克龍兩人關係“重啟”。特朗普在首個任期四度訪問法國，包括2017年出席法國國慶日閱兵和2018年對法國進行國事訪問。不過馬克龍過去與特朗普的關係起伏不定，兩人在氣候、北約和關稅等諸多議題上不和。2019年，馬克龍批評北約“腦死亡”，導致法、美兩國爆發口水戰，特朗普指馬克龍“非常令人討厭”。特朗普再次上台，美歐或在關稅、烏克蘭問題上出現齟齬，而馬克龍此舉可能是提前向特朗普伸出橄欖枝。

