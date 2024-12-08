﻿時隔8年　韓設特檢部調查戒嚴事件

中評社北京12月8日電／據大公報引韓聯社消息：韓國大檢察廳（最高檢察院）6日宣布，將組成“特別調查本部”對3日“緊急戒嚴”事件展開嚴肅調查。由於調查對象包括多名現任將軍，軍事檢察人員也將加入開展聯合調查。這是大檢察廳自2016年調查時任總統朴槿惠“閨密門”後，時隔8年再次成立“特別調查本部”。



此次特別調查將由首爾高等檢察廳檢察長朴世賢任負責人，共有20名檢察官將參加調查。由於調查對象包括多名現役軍人，軍事檢察機關將派遣4名左右的軍事檢察官和10多名軍事調查官。考慮到事件的嚴重性，現任總統和多名高官、政治人士牽連其中，檢察總長沈雨廷將親自聽取特別調查本部的報告並指揮工作。



檢方曾在2016年朴槿惠政府時期為調查朴槿惠親信崔順實幹政事件而成立特別調查本部，當時大檢察廳派出30多名檢察官展開調查。



本月4日，韓國在野黨勞動黨、綠色黨和正義黨以涉嫌“內亂罪”等罪名控告尹錫悅、前國防部長官金龍顯、行政安全部長官李祥敏等人。目前，檢方已禁止金龍顯出境，其他人尚未被禁止出境。



據悉，雖然內亂罪不屬於檢察院的直接調查範圍，但此案還涉嫌濫用職權妨礙行使權利。根據《檢察廳法》，檢方可就“有直接關聯性的犯罪”進行調查。