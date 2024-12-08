﻿保守派力保尹錫悅　防李在明上位

中評社北京12月8日電／據大公報綜合BBC、韓國《中央日報》消息：韓國執政黨國民力量黨態度幾經反轉，最終在7日的國會會議中通過集體離場的方式，抵制彈劾總統尹錫悅的投票。分析指，尹錫悅草率發布緊急戒嚴令，無異於“政治自殺”，同時加劇韓國民眾對執政黨的不滿。但如果尹錫悅彈劾案在國會通過且被憲法法院批准，韓國或將提前大選，國民力量黨很有可能失去執政地位，再三權衡之下，該黨決定保下尹錫悅，力阻最大在野黨共同民主黨黨首李在明上位。



國民力量黨議員趙慶泰6日率先表態會支持彈劾案。他稱宣布戒嚴本身就是違憲且非法的，必須盡快停止尹錫悅的總統職務。不過，在7日的彈劾案投票前，趙慶泰隨本黨議員一同離開會場，且最終都未返回投票。



趙慶泰7日向BBC表示，他此前一直堅決支持彈劾尹錫悅，因為總統辦公室方面沒有任何有關尹錫悅將向公眾道歉的消息，但尹錫悅7日上午發表電視講話後，他的立場開始轉變。



趙慶泰表示，大多數國民力量黨議員都承認總統宣布戒嚴是錯誤之舉，但是，如果尹錫悅被彈劾下台，將會導致總統選舉提前舉行，可能讓在野黨上位掌權。這種擔憂讓執政黨議員感到不安，因此他們不願支持彈劾。



蓋洛普在戒嚴令解除後的4日至5日進行的民調顯示，在對未來國家領導人的支持率方面，共同民主黨黨首李在明支持率為29%，國民力量黨黨首韓東勛僅為11%。