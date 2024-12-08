多國人士為中國非遺保護喝彩

中評社北京12月8日電／據新華社報導，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”日前在巴拉圭亞鬆森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。



隨著春節申遺成功，列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名册的中國項目達44個，總數居世界第一。會場內外，多國人士為中國非遺保護最新成果喝彩，也為中國促進世界各國文明間交流交往交融點贊。



春節申遺成功後，現場數十位國家代表來到中國代表團席前握手祝賀，一些代表用流利的中文說“春節快樂”。代表團的回禮也頗有“年味兒”——裝著福卡的紅包，寓意將春節申遺成功的歡樂分享給更多人。



聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會主席南希·奧韋拉爾向中國人民表示祝賀。她說：“中國文化悠久燦爛，春節申遺成功具有重要意義。中國為保護文化遺產付出了大量努力，值得許多國家借鑒。”



在古巴國家文化遺產委員會主席索尼婭·佩雷斯看來，春節被認定為人類非物質文化遺產體現了中國積極兌現保護傳統文化的重要承諾。“古中兩國人民非常友好，我們為中國感到驕傲。”



剛果（金）代表羅克桑·英古魯稱讚中國在文化遺產保護和推廣方面開展的系統性工作。“中國是文化遺產保護的典範，其方式方法為希望保護自身傳統的國家提供了範例。”



每年春節前後，墨西哥尤卡坦自治大學孔子學院都會吸引成千上萬當地民眾前來參加慶祝春節的活動，許多人饒有興致地瞭解中國十二生肖等文化元素。該孔子學院執行院長帕梅拉·克里斯塔萊斯告訴記者，許多國家都以不同方式慶祝春節，有些國家還在慶祝活動中融入各自習俗。“慶祝春節代表著目前世界上一種新的生活方式。”



參加本次聯合國教科文組織會議的葡萄牙人類學家菲利佩·雷斯認為，春節是具有全球意義的節日。“春節承載著中國人民的家庭價值觀和精神信仰，這一節日是傳統文化積極影響社會和個人生活的鮮活實踐。”



巴西聖保羅州立大學孔子學院院長保利諾說，探索中國傳統文化就是深入瞭解人類自身歷史，將春節作為人類非物質文化遺產加以保護就是在保護人類歷史。



墨西哥奇琴伊察瑪雅文明遺址負責人、考古學家何塞·奧索里奧表示，春節申遺成功不僅有助於保護中國傳統文化，更鞏固了其作為全人類共享文化資產的地位。



玻利維亞代表團成員特奧菲拉·瓜拉奇認為，中國擁有眾多非物質文化遺產項目，充分反映出中國傳統文化的多樣性，這與南美國家有許多共同之處。“保存記憶，讓新一代瞭解並傳承文化與價值觀，這至關重要。”