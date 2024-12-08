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敘利亞總理：已準備好與人民選擇的領導人合作
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2024-12-08 14:37:05
中評社香港12月8日電／敘利亞總理賈拉利8日在社交媒體發表視頻講話，表示已準備好與任何人民選擇的領導人“合作”。
新華社報導，賈拉利當天還表示，“會將政府和平交接給反對派”。
8日早些時候，敘利亞反對派武裝“解放敘利亞”聯盟在社交媒體平台宣稱已開始進入敘利亞首都大馬士革。當地民眾聽到密集槍聲。
據媒體8日報導，兩名敘利亞高級軍官透露，敘總統巴沙爾·阿薩德當天已乘飛機離開大馬士革。
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