敘利亞總理：已準備好與人民選擇的領導人合作

中評社香港12月8日電／敘利亞總理賈拉利8日在社交媒體發表視頻講話，表示已準備好與任何人民選擇的領導人“合作”。



新華社報導，賈拉利當天還表示，“會將政府和平交接給反對派”。



8日早些時候，敘利亞反對派武裝“解放敘利亞”聯盟在社交媒體平台宣稱已開始進入敘利亞首都大馬士革。當地民眾聽到密集槍聲。



據媒體8日報導，兩名敘利亞高級軍官透露，敘總統巴沙爾·阿薩德當天已乘飛機離開大馬士革。