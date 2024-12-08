韓國會未通過總統彈劾動議案

中評社北京12月8日電／據新華社報導，韓國國會7日下午就總統尹錫悅彈劾動議案進行表決，因參加投票的議員人數不足，動議案未獲通過。最大在野黨共同民主黨當天表示，將在11日重新發起總統彈劾動議。



從7日上午開始，逐漸有大批民眾聚集在韓國國會周圍，要求尹錫悅立即下野。國會正門前的道路被集會人群擠得水洩不通。據集會方申報，估計有20萬民眾一起走向街頭，高喊口號向國會行進。



議事堂內部，國會全體會議下午5時準時舉行。按照流程，到場的300名朝野兩黨議員首先就涉總統夫人的“金建希特檢法”投票，因未達到所需的三分之二以上贊成票，該法案未獲通過。完成投票的執政黨國民力量黨議員紛紛退場，拒絕參加接下來總統彈劾動議案的投票。



正式就總統彈劾動議案投票前，共同民主黨院內代表朴贊大走到台前發表了慷慨激昂的演講。共同民主黨議員全體起立，齊聲以韓文字母順序大聲呼喚每一位國民力量黨議員的姓名，呼籲他們返回會場完成投票。在場外集會的群眾也跟著大聲呼喊姓名。



韓國國會議長禹元植7日晚在國會全體會議上說，截至當地時間晚9時20分（北京時間晚8時20分），參與總統彈劾動議案投票的議員共195人，未達到所需的200人。按照相關程序，彈劾動議案若要在國會通過，需在國會總共300個議席中獲得至少三分之二議員支持。



朴贊大當天表示，將於11日召開臨時國會，重新發起彈劾動議。



尹錫悅7日上午發表對國民談話，就緊急戒嚴風波向國民道歉。他說，此次宣布緊急戒嚴源於作為國政最終負責人總統的迫切感，此過程中給國民帶來不安與不便，向受到驚嚇的各位國民表示誠摯歉意，“我不會迴避關於此次戒嚴的法律和政治責任問題”。



尹錫悅表示，將不會有第二次戒嚴。今後的總統任期和政局穩定方案將全權委托給國民力量黨，國政運營將由執政黨和政府共同負責。



尹錫悅發表談話後，國民力量黨黨首韓東勛對媒體表示，當前狀況下，尹錫悅已不可能正常履職。尹錫悅提前下台不可避免。今後執政黨將為國為民考慮，拿出最理想的方案。