中老鐵路為老撾培養大量優秀鐵路人才

中評社北京12月8日電／據人民網報導，凌晨1時10分，在位於老撾琅勃拉邦地區的中老鐵路磨（丁）萬（象）段沙嫩山2號中橋上，一輛黃色接觸網軌道車緩慢移動，明亮的燈光刺破黑夜。



“軌道車，磨丁方向走。”軌道車向前移動，作業平台上，中老鐵路琅勃拉邦維保管理中心3名接觸網工半蹲身子，雙手牢牢抓住作業平台防護欄，中方員工潘貴手持對講機，指揮軌道車到達作業位置。



接觸網是列車行駛的動力來源，定期檢查和維修是鐵路接觸網工的重要職責。



“平台右旋，站穩扶牢，打好安全帶，加掛平台地線，抓緊時間處理缺陷。”作業車穩穩停靠，潘貴熟練地操作作業平台，下達指令。老撾員工馮圖和康更迅速攀爬上接觸網杆，揮舞手中的工具，對缺陷部位進行整治。短短5分鐘，他們便處理好了一處缺陷，繼續向前。



“我們配合度高，是因為我們的關係特殊，是三代師徒。”潘貴笑嘻嘻解答原因。他們3人中，馮圖是潘貴的徒弟，而康更是馮圖的徒弟，3人朝夕相處，千百次的現場作戰，練就了他們高效的默契。



“作為師父，如果自己都搞不懂還怎麼教徒弟。”潘貴說，到中老鐵路磨萬段後，他從國內班組的普通員工成為了“師父”，面對勤奮好學的馮圖，他這個年長兩歲的師父有了強烈的危機感，鞭策著他不斷學習專業知識。為了能教給馮圖更多的專業知識，潘貴經常利用休息時間學習，遇到自己也無法解決的問題，便請教班組裡經驗豐富的同事，甚至視頻連線求助國內師父，就這樣在徒弟馮圖的影響下，他們共同學習，一起成長。



在師父潘貴的耐心教授下，勤奮好學的馮圖憑借著扎實的業務技能，很快便成長為工區接觸網專業班長。如今，馮圖也從徒弟變成了師父，在培養徒弟康更的過程中，馮圖以潘貴為榜樣，對康更從嚴要求，現在康更也順利通過了定職考試，成為一名合格的接觸網工。

