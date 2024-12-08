內地迎毛孩老齡化潮　“養老院”有錢途

中評社香港12月8日電／“我們真的是名副其實的養老院，全院年均10+歲……”隨著寵物數量的持續增長，內地正迎來第一波“寵物老齡化潮”，明年老年犬貓數量或達逾5000萬隻，寵物養老成為新興市場。內地購物平台老年犬貓糧、保健品及寵物輪椅等需求增多；北京、上海、廣東等多地更出現“寵物養老院”，老年犬貓不僅可以獨享小院套房，還有駐園醫生檢查護理、餵藥打針。



數據顯示，今年內地寵物犬貓數量已超過1.2億隻。通常犬貓壽命為12至15歲，若不考慮死亡等因素影響，到2025年，8歲以上老年犬數量將達3247萬隻，10歲以上老年貓數量也達2118萬隻。



星島網報導，寵物犬貓邁入老年時代，80後、90後是養寵主力軍，重視“老寵”的日常保健和疾病預防。在社媒平台上，老年犬貓糧等產品的搜索需求快速增長；根據抖音今年雙11購物節數據，寵物保健銷售額按年增長164%；在淘寶、京東等購物平台，寵物營養品、助力車、輪椅等老年寵物吃、用、行的相關產品也嶄露頭角。



多地更出現“寵物養老院”，為老寵提供專業照顧。“10平米獨立小院套房1800元/月起，所有人員均有5年以上照顧老齡犬貓經驗，有獨立監控，隨時可以看到狗狗……”北京、上海、廣東等地的寵物寄養機構，在社媒宣傳“養老”服務，吸引粉絲關注。



店主不時分享照顧“犬貓爺爺奶奶”的日常，“隨時清理大小便，擦洗身體吹乾，換尿墊清理，打針餵藥抹藥，測血壓血糖”。不少人詢問長期寄養方案，也有表達對寵物細心照顧的感激。