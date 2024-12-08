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伊拉克航空公司停飛往返巴格達與貝魯特的航班
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2024-12-08 17:11:41
中評社香港12月8日電／伊拉克航空公司8日發表聲明說，受敘利亞局勢影響，將暫時停飛往返於伊拉克首都巴格達和黎巴嫩首都貝魯特的所有航班，因為該航線需經過敘利亞領空。
新華社報導，伊拉克航空公司的聲明還說，該航司正密切關注當前局勢，局勢穩定後將重啟航線。
當地時間8日清晨，敘利亞反對派在電視講話中稱已“推翻阿薩德政權”。另據媒體8日報導，兩名敘利亞高級軍官透露，敘總統巴沙爾·阿薩德當天已乘飛機離開大馬士革。
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