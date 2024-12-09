中評青年訪問團拜會中大粵港澳發展研究院

中評智庫青年廣州訪問團一行到訪中山大學粵港澳發展研究院（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州12月9日電（中評社報導組）中評智庫青年廣州訪問團一行12月5日下午到訪中山大學粵港澳發展研究院，中山大學粵港澳發展研究院黨委書記、副院長袁旭陽等熱情接待。期間，雙方圍繞智庫合作、青年學者交流、人才培養等共同關心的議題展開了深入交流。



中山大學粵港澳發展研究院黨委書記、副院長袁旭陽首先結合宣傳片介紹了中山大學粵港澳發展研究院的基本情況。他表示，今年上半年研究院一行曾赴港拜訪中評智庫並瞭解了大數據中心的運作，對研究院智庫體制、數據庫建設起到了積極的借鑒作用。研究院未來將進一步發揮中山大學學科優勢，積極整合資源，拓展包括台灣研究在內的更多領域的研究。



訪問團團長、中評智庫基金會副秘書長郭至君表示，中山大學粵港澳發展研究院有雄厚的科研實力以及豐富的數據資源，為大灣區發展提供了重要的理論支撐，也給中評智庫日後開展工作帶來很多啟發。



雙方都表示未來要加強彼此智庫之間的合作，通過優勢互補，推動兩家智庫的合作走深走實。



座談結束後，中評智庫訪問團一行還參觀了粵港澳發展研究院的數據與成果展示中心。



參加本次座談的與會人員包括中山大學粵港澳發展研究院黨委書記、副院長袁旭陽；中山大學人文社會科學處副處長陳詩詩；中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東教授；中山大學粵港澳發展研究院院長助理、中山大學港澳台研究中心副主任伍俐斌教授；中山大學粵港澳發展研究院院長助理郭宇菲副教授；中山大學粵港澳發展研究院博士後田賜。



中評智庫青年廣州訪問團團長為中評智庫基金會副秘書長、中評社助理總編輯郭至君，成員包括中評智庫基金會副秘書長、中評社助理總編輯林艶；中評智庫基金會副秘書長、中評社編委束沐；中評智庫大數據中心主任、中評社編委曹潤來；中評智庫基金會研究部副主任、副研究員陳倩羚；中評智庫基金會分析師袁曉麥。

