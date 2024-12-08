尹錫悅逃過彈劾　韓國亂局持續

中評社北京12月8日電／韓國總統尹錫悅發佈緊急戒嚴令引發的政治風波持續發酵。韓國國會7日下午就在野黨提交的總統彈劾動議案進行表決，動議案因執政黨抵制未獲通過。分析人士指出，代表保守派勢力的執政黨希望推動事態“軟著陸”，因而未支持彈劾動議案。然而，當前韓國國內要求彈劾尹錫悅的民意高漲，在野黨表示要發起新的彈劾，韓國政治亂局仍將持續。



彈劾一波三折



新華社報導，尹錫悅宣佈緊急戒嚴令之舉令人聯想到幾十年前韓國軍人獨裁時期的政變，引發韓國社會強烈反對。韓國6個在野黨4日以尹錫悅違反憲法和法律為由對其發起彈劾動議案。泛在野黨在國會擁有192個議席，距離通過彈劾動議案所需的三分之二多數即200張贊成票還差8張，為此需要爭取至少8名執政黨議員投贊成票。



韓國執政黨國民力量黨黨首韓東勛5日表示該黨反對彈劾總統，僅要求尹錫悅離黨。但他6日又說，如果尹錫悅繼續履行總統職務，類似此次事件的行動可能再次上演，有必要盡快讓尹錫悅停止履行總統職務。這一表態被解讀為執政黨對彈劾總統的態度發生轉變。



7日上午，尹錫悅發表談話就緊急戒嚴風波向國民道歉。韓東勛隨後與尹錫悅會談。他在會談後稱總統“已不可能正常履職，提前下台不可避免”，但對執政黨在總統彈劾動議案表決中將採取的行動避而不談。到7日下午投票表決前，國民力量黨召開會議，做出反對彈劾動議案的決定。



最終，在7日下午的國會全體會議上，絕大多數執政黨議員先是對涉總統夫人的“金建希特檢法”投下反對票將其否決，隨後紛紛退場，拒絕參加接下來的總統彈劾動議案表決，導致該動議案因投票人數不足未獲通過。

