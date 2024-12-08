敘利亞近期局勢發展時間線

中評社北京12月8日電／新華社報導，11月底以來，敘利亞局勢突變，反對派武裝快速佔領多個重要城市，並于8日宣佈控制首都大馬士革。以下是近期敘局勢發展重要節點的時間線：



——11月27日，敘反對派武裝對敘西北部阿勒頗、伊德利卜省的農村地區發起大規模襲擊，包括敘政府軍控制的一些城鎮、村莊和軍事據點。敘政府軍與友軍配合予以多種火力回擊。



——11月29日，敘政府軍加強軍事行動，在空中力量支援下，對阿勒頗省西部的反對派武裝陣地和補給線實施持續炮火和導彈攻擊。



——11月30日，敘軍方發表聲明說，反對派武裝在過去幾個小時內進入敘北部最大城市阿勒頗市的大部分地區，敘軍方將重新部署予以反擊。



——12月2日，聯合國秘書長發言人表示，聯合國秘書長古特雷斯呼籲敘利亞衝突各方立即停止敵對行動，保護平民，恢復聯合國推動的政治進程。



——12月3日，聯合國安理會舉行敘利亞問題緊急公開會。



——12月5日，敘軍方發表聲明說，反對派武裝在過去數小時內進入位於中部的敘第四大城市哈馬，敘軍方將予以反擊。



——12月7日，敘政府軍發表聲明說，政府軍已在敘南部德拉省和蘇韋達省進行了“重新部署”，建立了防禦工事和安全警戒線。



——12月8日，敘反對派武裝當天早上宣佈已完全控制重要城市霍姆斯；當天晚些時候，反對派武裝在電視講話中說，已控制首都大馬士革並“推翻了阿薩德政權”。賈拉利當天表示已與反對派接觸，雙方同意保護公共機構。



——12月8日，據今日俄羅斯報導，俄羅斯外交部說，阿薩德在與多個敘利亞衝突方談判後辭去總統職務，離開敘利亞，並下令和平移交權力。