敘利亞政局突變將帶來多重衝擊

中評社北京12月8日電／敘利亞反對派武裝8日宣稱進入首都大馬士革，後在電視講話中稱已“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”。俄羅斯外交部8日稱，巴沙爾·阿薩德在與多個衝突方談判後辭去敘利亞總統職務。



新華社報導，自11月27日起，敘政府軍與反對派武裝及極端組織人員發生大規模交火，敘局勢在十余天內急轉直下，最終“變天”。分析人士指出，這是敘政府長期困境不斷積累疊加近期地緣衝突外溢效應的結果，或將導致該國內部紛爭加劇，給動蕩的中東局勢再添變數。



敘利亞一朝“變天”



本次敘利亞局勢生變始於11月27日。反對派武裝及極端組織當天在敘西北部多地發起突襲，僅用約一周時間就先後攻下北部重鎮阿勒頗、中部重鎮哈馬，隨後將兵鋒指向位於中部的第三大城市、交通樞紐霍姆斯。另有反政府武裝在南部發起攻勢，奪取重要城市德拉。



12月8日，敘利亞局勢劇烈震盪，反對派武裝宣佈攻佔霍姆斯並已進入大馬士革。反對派武裝人員隨後出現在敘國家電視台，並在電視講話中宣稱已“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”。



新華社報導員在位於大馬士革的住宅里看到，持槍人員在街道上走動。有當地民眾說，看到持槍武裝人員出現在敘總統府人民宮、倭瑪亞廣場等地標性建築附近。



敘總理賈拉利同日表示，他與巴沙爾最後一次聯絡是在7日下午，對其具體去向不知情。賈拉利說，他將留在大馬士革繼續履行職責，並已與反對派接觸，雙方同意保護公共機構。大多數內閣部長仍留在大馬士革，政府正努力讓工作人員重返各自崗位，希望敘各方實現“和解”。



此前路透社援引敘軍方高官的話報導，巴沙爾8日已乘飛機離開大馬士革。今日俄羅斯晚些時候援引俄外交部的表態報導，巴沙爾已離開敘利亞，並下令和平移交權力。

