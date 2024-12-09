第三對中央贈港大熊貓正式與市民見面

12月8日，在香港海洋公園，大熊貓衝遊客“賣萌”。（來源：新華網） 中評社北京12月9日電／據新華網報導，初冬暖陽下，數以千計的香港市民迫不及待地來到香港海洋公園，共慶香港與內地的大熊貓情緣翻開嶄新的一頁。經過兩個多月的隔離檢疫和過渡適應，第三對中央贈港大熊貓“安安”“可可”8日正式與公眾見面。



當日9時30分許，海洋公園附近已有不少遊客身著大熊貓主題服飾等候開園。香港市民劉女士戴著熊貓造型的頭箍站在隊伍中。“這一刻等了好久。”劉女士表示，自己喜歡熊貓已經超過10年，期待香港未來也能有個性鮮明的“大熊貓IP”。



開館瞬間，遊客們一路狂奔，期待率先一覽兩位新“家人”。



兩只大熊貓所在的香港賽馬會四川奇珍館附近，園方採取分流措施，工作人員每15分鐘派發入場券，每次派發約150張，其間工作人員全程引導，每名參觀者每次可入場參觀10分鐘。開園後約30分鐘，派發的入場券時間已經排到下午2點了。



在館內，“安安”“可可”接連上演“吃播”。首先亮相的“可可”愜意進食，吃飽後便走到玻璃前觀察人群，隨後回到自己的“寶座”上擺出不同姿勢賣萌；“安安”則充分發揮善於攀爬的優勢，手握竹子穿梭在不同的攀爬架上嬉戲玩耍。



大熊貓作為頂流“萌友”，也成功捕獲了世界各地粉絲的心。來自美國的安東尼站在參觀隊伍中拍下這些可愛的瞬間。他告訴記者，這是第一次見到大熊貓。



“兩只大熊貓的性格特徵非常明顯，可以看出它們在這裡生活得很好，我已經成為它們的粉絲了！”安東尼說，在港旅居的日子裡還會再次來香港海洋公園探望它們。



為了符合這兩位新“家人”的生活習慣，香港海洋公園在場館布置上花了不少心思。“可可”的居所增加了“隧道”和“寶座”，“安安”的居所則設置了攀爬架和樹架，兩個居所都放置了多個“環境豐容物”，目的是模擬野外覓食環境，增加大熊貓與環境的互動。為了保證居住環境舒適，場館的溫度會維持在19攝氏度。



