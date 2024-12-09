澳門百萬行籌款　逾五萬市民參與

中評社北京12月9日電／據大公網報導，第四十一屆公益金百萬行昨日（8日）舉行，以實體步行籌募善款，吸引逾五萬人參與。澳門行政長官賀一誠、全國政協副主席何厚鏵、澳門中聯辦副主任黃柳權、外交公署駐澳特派員劉顯法等主持起步儀式，國家奧運金牌運動員亦一同參與活動，沿途與市民揮手。截至12月7日，各界捐助善款逾1700萬元。



剪彩儀式後，步行大隊在澳門行政長官賀一誠等一眾主禮嘉賓帶領下前行，多名奧運金牌運動員包括蘇炳添、潘曉婷、吳敏霞、李小鵬、劉璇、李珊珊、劉洋、趙蕊蕊、傅海峰、張寧、張雨霏、孫佳俊及汪順等，亦應邀參加百萬行，為參加步行人士打氣。



澳門市民劉先生第二年攜同女兒參與百萬行，期望透過活動教育女兒多參與公益事業，亦有團體組織傷殘人士參與，市民程先生表示參加百萬行逾20年，希望透過活動推動傷健共融。



參與人數逐年增加



主辦單位澳門日報讀者公益基金會會長賀定一受訪時感謝社會各界大力支持，公益金百萬行已成為澳門一個慈善公益的品牌，為慈善共同出力，彰顯澳門人守望相助、互相幫助的精神。賀定一更表示，參與活動人數逐年增加，疫後澳門線下活動已全面恢復，相信一連串慶祝澳門回歸活動氣氛將會更加熱烈。



澳門日報讀者公益基金會理事長黃國勝則表示，現場氣氛熱烈，不少參加者揮動國旗和區旗，參與步行陣容勝往屆，更有多名金牌運動員助陣打氣，以及家庭扶老攜幼參與，樂在其中。