韓在野黨再尋求通過金建希特檢法

中評社北京12月9日電／據大公網報導，韓國最大在野黨共同民主黨表示9日早上將就尹錫悅夫人金建希所涉司法案件再度發起特檢法案，並推動國會12日處理。



韓國國會7日對該特檢法案進行表決，票數結果為198票贊成比102票反對，僅差兩票未過門檻，該法案遭到否決。而且執政黨國民力量黨議員在對“金建希特檢法”進行表決投票後就離開國會議事廳，並缺席尹錫悅彈劾案表決。



韓國國會去年12月28日對此表決通過了由共同民主黨提起的“金建希特檢法”，以調查金建希及其家屬參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德國汽車公司的股價的行為，但遭到尹錫悅否決。此後，以共同民主黨為首的在野黨反復發起該法案，但都被總統尹錫悅否決。分析人士認為，這一惡性循環是在野黨與執政黨“互扳手腕”的表現，“金建希特檢法”是在野黨用來攻擊執政黨的工具，而作為執政黨的國民力量黨“力保”金建希也是為確保執政黨的地位。



據報導，通常韓國國會全體會議會先表決彈劾案等人事相關議案，再處理其他法案，這次卻調換先後順序，先就“金建希特檢法”進行表決。與總統彈劾案不同，“金建希特檢法”僅需出席議員中的三分之二以上投下贊成票即可通過。這意味著即便國民力量黨缺席，在野黨也可單獨表決通過此案。



分析稱，在野黨認為，國民力量黨目前仍未一致支持彈劾案，但是為擋下“金建希特檢法”，勢必得出席全體會議。倘若國民力量黨在這項表決結束後就退場，在韓國舉國關注下將面臨更大政治壓力。