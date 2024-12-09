上海舉辦銀杏樹下的海派音樂會

中評社北京12月9日電／據新華網報導，12月8日，一年一度的“銀杏音樂會”在上海音樂廳南廣場舉行。在銀杏樹下，音樂家們傾情演繹，為市民帶來沉浸式海派情境藝術盛宴。



從2013年起，上海音樂廳利用銀杏自然景觀，每年策劃不同主題的音樂會，逐漸形成“銀杏音樂會”這一戶外音樂會品牌，以預約方式免費向公眾開放。