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上海舉辦銀杏樹下的海派音樂會
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2024-12-09 10:44:38
中評社北京12月9日電／據新華網報導，12月8日，一年一度的“銀杏音樂會”在上海音樂廳南廣場舉行。在銀杏樹下，音樂家們傾情演繹，為市民帶來沉浸式海派情境藝術盛宴。
從2013年起，上海音樂廳利用銀杏自然景觀，每年策劃不同主題的音樂會，逐漸形成“銀杏音樂會”這一戶外音樂會品牌，以預約方式免費向公眾開放。
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