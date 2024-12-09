香港首家醫院獲“國標標準”評審認證

中評社北京12月9日電／據新華網報導，香港醫管局8日表示，東區尤德夫人那打素醫院（簡稱“東區醫院”）已成功通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）（以下簡稱“國際標準”）的評審認證，成為香港首間獲得認證的公立醫院。



當日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽在特區政府醫務衛生局局長盧寵茂陪同下，見證東區醫院成為香港特區首間成功通過國際標準評審認證的醫院，並主持深圳市衛健醫院評審評價研究中心的香港辦公室揭牌儀式。



盧寵茂在儀式上致辭時表示，國際標準評審認證可促進粵港澳大灣區醫療質量一體化，為大灣區內的居民帶來國際化和同質化的醫療服務，同時標誌著這套由國家制定與國際接軌的醫院評審國際標準正式走出境外、走向國際。



他說，香港公立醫院重啟國際醫院標準認證計劃可以提升醫院的質量安全，確保醫院的管理、服務和質量持續改進，達到國際標準，也標誌著香港優質醫療發展踏上新台階。



盧寵茂表示，特區政府未來會繼續積極推動國際標準評審認證計劃，更多公立醫院和私家醫院將參與國際標準評審認證，不單有助大灣區醫療融合，令香港融入國家發展大局，也能充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的優勢，向國際社會展示國家醫院評審認證標準的卓越性。



據悉，國際標準由香港和內地醫院評審專家聯手合作，以國家醫院三甲評審標準為基礎，依據國際醫療質量協會的要求並借鑒國際經驗而訂立。