中國財策發力　內需動能增強

中國投資、消費等內需動能增強，支持經濟企穩回升，利好人民幣資產價格走高。（大公報） 中評社香港12月9日電／大公報報導，在美國貿易關稅威嚇及韓國、法國政治動蕩之下，近周內地A股及港股保持反復向上形態，反映內地財政政策持續發力，推動消費、基礎設施投資加快，內需拉動經濟增長的動能正在增強，有能力抵禦與應對外在震蕩與衝擊。



韓國在野黨計劃再次發起彈劾尹錫悅總統議案，而法國巴尼耶政府倒台，歐元區前景令人憂心，再加上美國貿易保護主義變本加厲，環球政經前景愈加不穩定。



基建投資回升 政策利好顯現



不過，內地A股及港股穩步上升逾2%，可見中國經濟潛力大，特別是財政政策支持實體經濟的力度不斷加大，有關大規模設備更新和消費品以舊換新的舉措紛紛落地實施，為經濟發展持續注入發展動力，從而增強抗逆能力。



例如推進重點行業設備更新改造，圍繞推動新型工業化、老舊小區改造、節能降碳、數字化轉型、智能化升級等方面，可加快產業升級轉型，培育新質生產力，釋放更大增長潛能，促進經濟高質量發展。



事實上，內地固定資產投資持續受累房地產市場，今年首十個月全國固定資產投資增長3.4%，與首九個月持平。不過，基礎設施投資漸有起色，首十個月同比增長4.3%，比前值加快0.2個百分點，為今年3月以來首次回升。



房地產積極變化 提振消費信心



事實上，大規模設備更新政策拉動投資效果明顯，首十個月設備工器具購置投資同比增長16.1%，遠高於整體投資增速。隨著新增地方政府專項債用作化解隱性債務，減輕地方政府債負，將可騰出資源，加大基建投資，推動經濟增長。近期內地基建投資加快，證明穩增長的政策效用浮現。

