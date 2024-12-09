投資者看好租賃　358萬購天水圍入夥盤

YOHO WEST最近陸續收樓入夥。（大公報） 中評社香港12月9日電／大公報報導，本港住屋剛需強勁，新入夥屋苑租賃活躍。天水圍輕鐵天榮站上蓋YOHO WEST最近陸續收樓入夥，有單位未收樓已獲租客以1.15萬元預租，有區外投資者看準時機，吸納該屋苑一夥笋盤作收租用途。代理指，具規模的大型屋苑進可攻、退可守，因此吸引投資老手垂青。



祥益地產高級經理林家倫透露，YOHO WEST 2A座中層A6室，實用面積303方呎，一房間隔，原業主在收樓前夕以358萬元沽出，實用呎價11815元，按其去年12月初以404萬元一手購入計，賬面損失46萬元。買家是外區投資者，雖然未能視察單位，但看好項目的租務需求，得知同屋苑有一房單位早前以1.15萬元預租，潛在回報近3.9厘，所以低撈收租。



一房呎租43.7元 貴絕天水圍



中原地產副區域營業董事伍耀祖稱，YOHO WEST上月開始收樓，暫錄逾30宗租賃成交，租盤供不應求，不少租客等候放盤。其中，該盤3B高層B3室一房戶，實用面積286方呎，零議價以1.25萬元租出，呎租43.7元創屋苑新高之外，更貴絕天水圍區。業主於2024年1月以423萬元一手買入，租金回報約3.6厘。