特朗普稱俄烏和談時機已成熟

法國總統馬克龍7日在巴黎與到訪的特朗普（左）握手，特朗普被指像扳手腕。（圖源：路透社） 中評社北京12月9日電／據大公報轉今日俄羅斯電視台、美國《華盛頓郵報》報導：美國當選總統特朗普8日稱，俄羅斯和烏克蘭立即停火並進行談判的時機已經成熟。



特朗普在巴黎會見烏克蘭總統澤連斯基後表示，烏克蘭“希望”與俄羅斯達成和平協議。8日，特朗普在其“真相社交”平台上發帖，呼籲莫斯科和基輔立即停火並進行談判。



特朗普表示：“由於俄烏衝突，俄羅斯對敘利亞失去了所有興趣。近60萬俄羅斯士兵在烏克蘭受傷或死亡，這場戰爭本不應該爆發，而且可能會永遠持續下去。”他聲稱，俄羅斯目前“由於烏克蘭和經濟問題……處於虛弱狀態。同樣，澤連斯基和烏克蘭希望達成協議，停止這種瘋狂行為。他們已經損失了40萬士兵和更多的平民，這太荒謬了。應該立即停火並開始談判。”特朗普補充說，如果衝突得不到解決，“它可能會演變成更大、更糟糕的事情。”



當地時間7日，法國巴黎聖母院舉辦重開儀式，特朗普受邀參加，並與法國總統馬克龍舉行雙邊會談。美法領袖完成雙邊會議後，澤連斯基抵達愛麗舍宮，三方展開了長達約35分鐘的閉門討論。



澤連斯基在會後稱會議“進展順利且富有成效”，他表示，他和特朗普同意繼續合作並保持聯繫。澤連斯基稱：“我們都希望這場戰爭盡快以公正的方式結束。”法國總統辦公室透露，特朗普與澤連斯基的會見，是由馬克龍在特朗普到達前臨時提出並安排的。