敘利亞反對派控制大馬士革　總統辭職

這是12月8日在敘利亞首都大馬士革拍攝的爆炸後的濃煙。（圖源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，敘利亞反對派武裝人員8日說，已控制首都大馬士革並“推翻阿薩德政權”。俄羅斯外交部同日表示，總統阿薩德已辭去總統職務並離開敘利亞。



自8日凌晨起，新華社記者在大馬士革持續聽到槍聲。大部分民眾出於安全考慮選擇留守家中，也有部分民眾駕車離開。當地民眾向記者證實，持槍武裝人員出現在敘總統府人民宮、倭瑪亞廣場等地標性建築附近。大量敘反對派武裝人員和車輛後續不斷進入大馬士革市區。



目前，敘利亞局勢三大問題備受關注。首先是阿薩德的去向。俄羅斯外交部就此發表聲明說，經與敘境內武裝衝突各方談判並指示和平移交權力後，阿薩德決定辭去總統職務並離開敘利亞。



其次是政權交接。敘利亞總理賈拉利公開表示，已與反對派接觸，雙方同意保護公共機構。賈拉利表示已準備好與人民選擇的領導人“合作”。



第三是相關國家反應。美國國防部官員說，美國將繼續保持在敘利亞東部的軍事存在。俄外交部說，俄在敘軍事基地處於高度戒備狀態。目前，俄軍事人員安全沒有受到嚴重威脅。伊朗外交部說，伊朗將根據敘利亞局勢中關鍵參與方的行動，“在必要時採取適當的方式和立場”。土耳其外長費丹說，土耳其將和有關方面合作幫助敘利亞重建，絕不能讓恐怖組織利用當前的局勢。