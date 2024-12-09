海濱長廊年底延長至29公里

發展局表示，希望《2024年保護海港（修訂）條例草案》獲得通過，為海濱發展適度地“拆墻鬆綁”。（大公報） 中評社香港12月9日電／﻿大公報報導，發展局和海濱事務委員會近年以“先駁通，再優化”策略駁通維港兩岸海濱長廊，盡早開放更多海濱用地給市民和遊客享用。發展局局長甯漢豪昨日在網志提及，海濱長廊預計於今年年底延長至29公里，並期望於2028年進一步延長至34公里。



海濱事務委員會主席何文堯表示，除了駁通海濱，委員會亦嘗試了嶄新的海濱管理和發展模式，並推動不同類型的活動。發展局和委員會近年一直積極打造海濱共享空間，讓市民可以在海濱進行不同活動，如跑步、閒坐和踏滑板等。第一個海濱共享空間於2020年開放，位於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，其後陸續推展至另外五個場地，包括灣仔HarbourChill海濱﻿休閑站、灣仔水上運動及康樂主題區、銅鑼灣活力避風塘主題區、北角東岸公園主題區及荃灣海濱長廊。東區走廊下的東岸板道首段將在今年年底前大致完工並會陸續開放，待2025年全面開放後，將會打通一條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊，這個新的海濱共享空間也標誌著完成駁通港島北岸海濱的最後一塊拼圖。



冀通過修例令發展拆墻鬆綁



發展局表示，建設維港海濱的工作順利開了步，往後還需努力。發展局已向立法會提交《2024年保護海港（修訂）條例草案》，目的是透過訂立機制，既維持對維港的保護，同時促進優化海濱供市民享用和加強海港功能。若修訂條例獲得通過，碼頭、觀景台等14類改善海港的小型填海工程，可受惠於新的簡化機制，為海濱發展適度地“拆墻鬆綁”。



甯漢豪表示，在發展局和委員會的努力下，定能繼續以創新思維和公眾參與模式締造更多暢通易達、朝氣蓬勃、具吸引力的海濱。