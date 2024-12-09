富權：是否也將以“戒嚴”心態對待雙城論壇？

中評社香港12月9日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：是否也將以“戒嚴”心態對待“雙城論壇”？以下為文章內容。



延宕了好幾個月的“雙城論壇”，終於在本月四日上午十時，由上海、台北雙方共同宣布期程，時間訂在十二月十七日，主論壇主題為“智慧治理永續未來”。這顯示，台灣當局聯審機制終在拖延了幾個月之後，終於核准了上海市政府赴台出席“雙城論壇”人員的名單，而此時距離“雙城論壇”預訂舉辦的時間頗為緊迫，因而上海市和台北市政府“急事急辦”，隨即分別共同宣布，以免外界諸多猜測，“胡思亂想”。



而就在上海、台北雙方共同宣布“雙城論壇”舉行日期的前夕，亦即台灣當局聯審機制正在對上海市政府赴台出席“雙城論壇”人員核發“入台證”進行聯審之際，作為參與聯審機制的主要機構的陸委會，卻突然就馬英九基金會邀請的大陸高校師生參訪團，有一名大女生在受訪時脫口而出，祝賀“中國台北”奪得棒球冠軍一事，聲稱是“矮化台灣”並違反大陸人士來台的許可辦法，以及違背不發表活動之外、與活動無關的政治性言論與宣傳的承諾，因而將會邀集相關單位做出跨部會研究，作出禁止馬英九基金會在六個月以至五年內邀請大陸參訪團赴台進行類似參訪活動的行政處分。



如果將這兩件事聯繫起來，就很容易讓人們產生聯想：陸委會此舉，固然是“就事論事”，針對熱衷兩岸尤其是青年大學生雙向交流的馬英九基金會，及“祝賀中國台北奪冠”的大陸復旦大學大四女學生宋思瑤，但“巧合”的是，復旦大學位於上海市，而即將要與台北市政府共同舉辦“雙城論壇”，並派出代表團赴台出席今年度“雙城論壇”的上海市政府，就正好是與大陸教育部一道，主管復旦大學。因而也就不排除台灣當局是要以“殺雞儆猴”的方式，“警告”上海市政府代表團成員，不得像宋思瑤那樣，發表“矮化台灣”的言論，更不得從事“行程表”以外的任何公私活動。



台北市副市長林奕華昨日上午接受“中廣新聞網”節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，談及台灣當局聯審機制審查上海市政府訪問團名單的情況，就間接證實了這種猜測。林奕華指出，本次上海市政府代表團將有一百零二人來台，除每個行程都必須寫上交由陸委會核准外，還被要求整個台北市政府各單位都要簽“切結書”。依照過去經驗，就是都會要求上海訪團要“低調”、“對等”，而且對上海訪團來台行程無嚴格限制，所有行程都要寫上申請行程上，若要安排去一個觀光景點，必須寫在行程上，而且不能接受媒體訪問。當王淺秋詢問，若上海訪團回到飯店，有人想去誠品逛逛、看本書也不行？林奕華說，根據經驗，訪團行程是審查一部分，所以後來學到，就算要他們去哪裡，“全部都要寫在行程上”。

