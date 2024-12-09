陳茂波：每年削減部門經常性開支1%

財爺陳茂波指，財政赤字屬於周期性，政府已制定出財政整合計劃，主要集中在節流方面。 資料圖片 中評社香港12月9日電／政府估算，今個財政年度（2024／25）的財政赤字，由2月預算案時預計的481億元倍增至約1，000億元。財政司司長陳茂波昨日出席一個電台節目時表示，政府面臨多方面收入減少的挑戰，包括高息環境、樓價下跌、印花稅減少、行業復甦不均勻、以及利得稅下降。然而，他認為這些問題都屬於周期性，政府已制定出財政整合計劃，主要集中在節流方面，例如每年削減部門經常性開支1%，並將檢視這些措施的成效。在準備新一份預算案時，會檢視有否空間增加削減經常開支的力度。陳茂波又預期要做到財政收支平衡需時“三幾年”。



著眼於鞏固基礎提升競爭力



香港文匯報報導，陳茂波續指，經濟運行有其周期性，不論儲備狀況如何，都應該著眼於鞏固基礎和提升香港的競爭力，同時培育新興產業。他說，會檢視財政整合計劃每年削減1%經常開支的力度有否再多一點空間，但強調不能大力削減開支。他說，“我們與一些評級機構溝通，他們基本上認同疫情期間全世界主要經濟體都是赤字。他們都不贊成以很大力、短時間、一兩年內達到平衡。大幅削減開支不只對民生有影響，還會對經濟造成收縮作用，是適得其反。”他又表示，現時就提公務員減薪、凍薪言時尚早。



在開源方面，他提到，香港在吸引企業和人才方面取得了一定進展，引入了重點企業辦公室，吸引約100家企業前來香港，未來幾年預計投資額將達400億至500億元，創造約1.7萬個就業機會，其中超過一半的企業落戶於科學園和數碼港。此外，投資推廣署也成功吸引約500家公司來港投資，投資額達約500億元。而且，香港約有4，700家初創公司，其中20%的創辦人來自海外。隨著更多企業和人才來港，政府稅收會增加，預計三數年時間便可恢復收支平衡。



料港經濟保持穩中向好



政府早前預測，今年全年經濟增長將介於2.5%至3.5%之間，最新預測顯示經濟增長將位於原預測區間的下限附近。陳茂波指出，由於高利率維持了一段長時間，加上市民的消費習慣產生了變化，不同行業都需要適應，但他相信基本面仍然向好，包括內地對香港經濟的強力支持，預計香港經濟將會保持穩中向好。



關於政府發行的基建零售債券認購不足問題，陳茂波表示債券的認購金額約為178.5億元，低於預期的200億元，他對此並不擔心，因為機構投資者超額認購三四倍。又表示政府債券一直受到市民及機構歡迎，市民大眾有很多投資的選擇，隨著高質素公司來港上市，預計投資市場將繼續活躍。



北都區開發研增企業參與誘因



80多家企業於上月底簽署支持北部都會區發展的意向書。陳茂波指，私人市場不僅提供資金，還具備智慧和靈活性，北部都會區的發展將在多個方面受益，已有發展商有興趣投資。他又稱，政府瞭解商界需要明確的發展計劃，政府將研究如何在基建方面率先著手，增加企業參與的誘因。除了與港鐵合作外，政府將持開放態度，鼓勵內地和歐洲企業參與，確保最有能力者可以脫穎而出。

