英中表演藝術舞蹈學院在英國推廣中國舞

周航宇（前排）在英中表演藝術第二屆絲路舞蹈節中表演綢扇舞《秀色》。受訪者供圖 中評社北京12月9日電／據人民日報海外版報導，周航宇，英中表演藝術舞蹈學院院長，畢業於北京舞蹈學院古典舞系，英國羅漢普頓大學舞蹈專業碩士研究生。周航宇是“舞步蛇組合”創始人，曾獲2014年度央視“星光大道”節目第五名，致力於中國舞蹈普及教育及中英藝術交流，不斷在海外推廣中國舞蹈文化。



自幼習舞



周航宇的舞蹈生涯始於4歲那年的一個偶然選擇，當母親讓她挑選業餘興趣班時，她毫不猶豫地選擇了舞蹈，從此便踏入了舞蹈的世界，在業餘班里接受舞蹈訓練。她對舞蹈的熱愛和天賦很快得到了認可，10歲時，她進入了中央民族大學的進修預科班，進行更為專業的舞蹈學習。這一年的經歷為她日後的舞蹈生涯打下了堅實的基礎，也讓她對舞蹈有了更為深刻的認識和理解。



2000年，她考入解放軍藝術學院附中，正式踏上了專業舞蹈的道路。在校期間，她住著12人寢室，接受軍事化管理，每天早上6點起床上早操，被子叠成“豆腐塊”。那時，她就展現出了對舞蹈教學的熱愛，她很喜歡幫助同學糾正動作、講解細節，這種熱愛一直伴隨著她的舞蹈生涯。



中專畢業後，周航宇考入北京舞蹈學院，畢業後進入了中國歌劇舞劇院擔任舞蹈演員。在這裡，她不僅繼續著自己的舞蹈表演生涯，還開始嘗試更多的舞蹈形式，包括舞劇等。她參與首演的《孔子》舞劇十分成功，不僅在國內廣受歡迎，還在海外巡演中贏得了很高的贊譽。



然而，在舞團中，她也遇到了身高過高帶來的挑戰，177厘米的她在雙人舞和托舉等動作上受到很大限制，只能更多地參與群舞表演，但這也促使她更加努力練習。“因為身高原因，跳得好可以做領舞，跳不好可能連舞台都上不了，所以我每一次都盡力做到最好。”周航宇說。