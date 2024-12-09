留美8年後，他在中國的鄉村追求公益理想

馬知耀。受訪者供圖 中評社北京12月9日電／據中國僑網報導，“怎麼才能更深刻地瞭解中國鄉村，和生長在這片土地上的農民們建立聯繫，更好地助力鄉村振興，這是我們團隊努力的方向。”美國北京聯合會秘書長、鷗鷺學社創始人馬知耀近日接受中國僑網“華裔青年說”欄目專訪時說。

