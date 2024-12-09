小行星撞擊地球　紫金山天文台成功預警

左圖：中國科學院紫金山天文台利用多台望遠鏡開展預警觀測，最終捕捉到撞擊前42分鐘的圖像。圖為紫金山天文台研製的4k×4kCCD探測系統。右上圖：撞擊前42分鐘的圖像。右下圖：墨子巡天望遠鏡觀測圖像。（圖源：大公報） 中評社北京12月9日電／﻿據大公報報導，北京時間12月4日0時15分左右，一顆明亮的火流星如期而至，來自太空的小行星2024 XA1在西伯利亞上空進入大氣層。位於南京市玄武區的中國科學院紫金山天文台利用多台望遠鏡開展預警觀測，最終捕捉到撞擊前42分鐘的圖像。這是人類第11次成功預警小行星撞擊，也是2024年第4次小行星撞擊成功預警。據悉，這顆小行星直徑介於0.75米至1米之間。



隨著近地小行星監測預警能力不斷提升，中方提出實施的撞擊小行星任務有望加快實施，成為人類防禦小行星撞擊地球的堅盾。



組網觀測 拍下撞擊前42分鐘珍貴圖像



據瞭解，2024 XA1這顆小行星直徑介於0.75米至1米之間，最早由亞利桑那大學博克2.3米望遠鏡發現。在這次事件中，中國處於監測關鍵地理位置，中國科學院紫金山天文台組織了位於雲南姚安觀測站的0.8米口徑姚安高精度望遠鏡，位於青海冷湖天文觀測基地的2.5米口徑墨子巡天望遠鏡及0.7米口徑多應用巡天望遠鏡陣列開展組網跟蹤觀測，從12月3日19時49分開始直至23時33分，最終觀測到撞擊前42分鐘的圖像。



小行星撞擊預警的成功案例日益增加，得益於全球近地小行星監測預警能力的不斷提升。據介紹，紫金山天文台長期致力於近地小行星的監測預警方法研究和業務化運行能力提升，並積極論證下一代近地天體監測預警網建設，開展威脅預警、進入過程監測以及隕落物分析等全鏈研究，系統性提高中國近地小行星監測預警能力。



專家表示，小行星撞擊地球可能導致大規模的破壞和災難。歷史上共發生了22次不同程度的生物滅絕，至少11次與近地小行星撞擊相關，其中最著名的就是6500萬年前的恐龍滅絕事件。如何有效應對小行星威脅，減少或消除撞擊帶來的災難，成為了航天領域的新挑戰。