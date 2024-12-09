加密貨幣能成為美儲備資產嗎？

圖：全球供不應求、價值基準，以及幣值的穩定性等問題，均是對加密貨幣的巨大考驗。（圖源：大公報） 中評社北京12月9日電／據大公報報導，美國12月4日，特朗普在社交媒體上提名，明確支持加密貨幣的支持者保羅.阿特金斯（Paul Atkins）出任美國證券交易委員會（SEC）主席。特朗普還提到：“數字資產和其他創新對於讓美國變得前所未有的強大至關重要”。消息公布之後，比特幣價格史上首次突破10萬美元大關。



特朗普成功當選美國下一任總統之後，提名的經貿重點領域的部長多數對比特幣持支持態度。如被提名為下一任商務部長霍華德.盧特尼克（Howard Lutnick），就是一名加密貨幣與傳統金融結合的實踐者。又如新任命的財政部長斯科特.貝森特（Scott Bessent），對加密貨幣也持鮮明的支持立場。他曾公開表示“比特幣最令人興奮的事情之一是它吸引了年輕人和那些以前沒有參與過市場的人。在美國培育市場文化，讓人們相信一個適合他們的系統，這是資本主義的核心”。



而作為特朗普競選成功的最大功臣之一，電車特斯拉創辦人埃隆.馬斯克（Elon Musk），對加密貨幣的支持更是由來已久。特朗普任命馬斯克負責一個名為政府效率部（DOGE）的政府辦公室，旨在精簡政府支出、簡化行政流程並提高納稅人資金的使用效率。而這個部門的縮寫即是一種加密貨幣的名字，足以見馬斯克對加密貨幣的堅定支持。



此外，比特幣ETF資金的大量流入為比特幣暴漲提供了支持。12月第一周，貝萊德的比特幣ETF（IBIT）管理資產規模突破500億美元大關，這得益於比特幣價格的大漲。根據Companies market cap全球資產規模的估計，截至12月5日，全球比特幣的市值大約2.1萬億美元，大約是全球黃金的市值17.9萬億美元的11.7%，但已超過白銀的市值（1.8萬億美元）。



正如美國聯儲局主席鮑威爾主席的比喻“比特幣就像黃金一樣，只不過是虛擬的”，那麼作為數字黃金的比特幣與實物黃金有哪些相似之處？首先，兩者都是稀缺資產，黃金的供給和儲量較為稀有，全球比特幣的數量也是有限的（2100萬個）。其次，兩者都是去中心化資產。比特幣有遍布全球的公共區塊鏈作為節點，黃金也可以成為任何取得開採資格的礦產。再次，兩者都需要挖礦，且挖礦的成本較高。雖然比特幣等加密貨幣交易成本低，但由於去中心化的特點，也容易成為洗錢和非法投機的搖籃。



業界存在較大分歧



在比特幣突破10萬美元／枚大關的時候，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）在接受採訪時稱“設立比特幣國家儲備的構思是瘋狂主意”，“此舉除了滿足個別政治贊助者的利益外，看不到有任何好處”。那麼，加密貨幣能否成為美國的國家儲備貨幣？