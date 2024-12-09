韓國財長：必要時將采取“大膽措施”穩經濟

12月8日，在韓國首爾火車站，民眾觀看韓國執政黨黨首韓東勛與國務總理韓德洙（左）共同會見記者的電視直播。當日，韓國執政黨國民力量黨黨首韓東勛與國務總理韓德洙共同會見記者時表示，將有秩序地推進提早結束總統任期，總統尹錫悅下台前將不再參與包括外交在內的國政事務。（圖源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆8日說，政府經濟團隊將在必要時“調動所有可用資源，迅速采取大膽措施”，防止政治亂局引發本國金融和外匯市場“過度波動”。



崔相穆當天與韓國政府經濟相關部門負責人舉行聯合記者會時作出上述表態。他表示：“作為副總理，我將帶領經濟團隊讓經濟盡可能保持穩定。”政府與央行正采取預防性措施以應對市場波動。



韓國緊急戒嚴風波擾動市場，該國股市出現震蕩，韓元兌美元匯率一度跌至兩年來最低點。雖然韓國主權信用評級暫未因這場風波遭下調，但一些國際信用評級機構警告，如果該國政治危機持續，經濟下行風險將增加。



崔相穆表示，韓國政府在任何情況下都將全力維持本國主權信用評級。按他的說法，韓國過去也經歷過“一些造成困惑的事件”，但那些事件對經濟影響有限。政府計劃派代表向一些主要國家和國際機構解釋當前狀況，保證韓國經濟基本面仍保持強勁。



他還呼籲國會盡早敲定明年預算案，以便在明年初開始正常執行預算。



韓國國會預算決算特別委員會11月29日召開全體會議，在執政黨國民力量黨議員缺席的情況下表決通過預算削減案。當天通過的預算案比政府提交的677．4萬億韓元預算規模少4．1萬億韓元。被削減部分為總統秘書室和國家安保室的特殊活動費、檢察院和監察院的特定工作經費及特殊活動費。現階段，由於朝野分歧嚴重，預算案處理處於擱置狀態。