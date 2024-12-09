南京發揮以案促改專項小組作用

12月5日，江蘇省南京市紀委監委有關監督檢查室會同派駐紀檢監察組、以案促改專項小組等赴市水務局，圍繞紀檢監察建議整改落實情況開展調研。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，常態化做好查辦案件“後半篇文章”，做到既善於發現問題又善於推動解決問題。各地紀檢監察機關將正風肅紀反腐與健全制度、教育警示、促進治理、推動發展貫通起來，重點發揮好查辦案件的作用，做實做細“後半篇文章”，及時提出有針對性、說服力的整改意見，以釘釘子精神督促整改、跟蹤問效，實現從個案清除、重點懲治向系統整治、全域治理提升轉變。從今日起，本網推出“以點帶面促整改”系列報道。



——編者



日前，江蘇省南京市水務局黨組向該市紀委監委提交了有關紀檢監察建議整改情況的報告，總結階段性整改成效的同時，分析存在的差距和不足，從強化警示震懾、制度執行、正風肅紀及成果運用等方面，列明今後整改的主攻方向。



今年2月，南京市紀委監委對該市水務局原黨組書記、局長、一級巡視員張孝科進行立案審查調查。經查，張孝科由“治水”變“吃水”，多次利用職務便利，在水務工程項目承攬、工程款支付等事項上為他人謀取利益，并收受賄賂。5月，張孝科被開除黨籍、開除公職；10月，因犯受賄罪，被判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣120萬元。張孝科案既反映了其個人喪失理想信念、背棄初心使命的問題，也暴露出其所在單位在全面從嚴治黨主體責任落實、“一把手”和領導班子監督、工程項目監管等方面存在短板弱項。



“在辦理張孝科案過程中，立案之初，我們就確定一體推進辦案、整改、治理的工作思路，既抓個案突破，又強化類案分析，同步考慮以案促改、以案促治。”南京市紀委監委第二審查調查室主任張目介紹，專案組在搭建組織架構之初，設立以案促改專項小組，該小組在全程參與辦案的同時，側重謀劃案件剖析與以案促改工作。



案件辦理期間，以案促改專項小組通過旁聽審訊談話或直接開展對留置對象的專題談話等方式，從留置對象交代的違紀違法事實和撰寫的自我反思材料中，梳理案發單位在落實管黨治黨政治責任、執行“三重一大”決策制度、開展“一把手”和領導班子監督以及水務工程招投標等方面存在的薄弱環節與問題隱患。

