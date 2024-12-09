甘肅緊盯民生領域做實監督

甘肅省民樂縣紀委監委緊盯農村集體“三資”、高標準農田建設等群眾關心關注的問題，深入一線開展監督檢查。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在洪水鎮蘇莊村實地瞭解高標準農田建設及專項資金使用情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，強化反腐敗高壓態勢，縱深推進“不敢腐”；同時，明確要求，堅持向基層延伸，堅決懲治群眾身邊腐敗問題。甘肅省紀委監委緊盯民生領域突出問題，片區協作、從嚴快處、懲治並舉，不斷增強群眾獲得感、幸福感、安全感。



近日，甘肅省武威市民勤縣人民法院對古浪縣住建局原局長胡某某涉嫌貪污受賄案開庭審理。



此前，古浪縣住建局拆遷辦原主任衛某某因違規占用公共租賃住房、收受古浪鎮棚戶區拆遷戶賄賂等問題，被開除黨籍、開除公職。通過深挖徹查衛某某案，古浪縣紀委監委進而查實胡某某涉嫌貪污受賄問題，遂將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。類似衛某某案、胡某某案這種發生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題，嚴重損害群眾切身利益、啃食群眾獲得感，群眾對此深惡痛絕。



群眾的呼聲，就是監督執紀執法的方向。甘肅省紀委監委聚焦鄉村振興、教育醫療、食品安全、生態環保、社會保障、住房建設等民生領域突出問題，研究制定《強力推進重點民生領域辦案和問題糾治十項措施》等制度規定，緊扣群眾切身感受和切身利益，緊盯影響群眾獲得感的具體事和具體問題，精準施策、靶向發力、系統施治，以有力有效監督推動解決群眾急難愁盼問題。



制度先行，破解基層監督難題



日前，酒泉市瓜州縣七墩鄉紀委查處了錦華村村委會集體套取勞務獎補資金案。得益於該縣紀委監委推行的片區協作機制，從調查取證到人員處理，前後不到1個月時間，案件便順利辦結，相關人員受到嚴肅處理。



起初，因問題反映不夠具體、涉及人員較多且多為外出務工人員，該案件查辦一度陷入僵局。9月初，七墩鎮紀委向所在的瓜州縣紀委監委第二協作片區提出申請，通過“室組地”聯合辦案模式，從縣紀委監委第四紀檢監察室、派駐紀檢監察組、鎮紀委抽調業務骨幹組成聯合調查組，由協作區牽頭、聯繫室指導、鎮紀委全程參與。

