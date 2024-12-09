“香港外匯教父”鄧予立新書分享會在京舉行

鄧予立（左）在分享會上暢談在意大利的奇景趣聞。（圖源：大公報） 中評社北京12月9日電／據大公報報導，“風景一直都在路上，我永遠不會累。”被譽為“香港外匯教父”的鄧予立於8日在北京舉辦了最新博文集《老玩童游意大利三部曲》及攝影集《定格.意大利》的分享會。活動現場，他與書迷親切交流，分享在意大利的奇景趣聞，深情講述了文字和鏡頭背後的動人故事。他還透露，環游150國目標已圓滿達成，未來五年將再探至少13國。



“此次意大利之行，由初夏至仲秋，由初春到盛夏，四季更迭，累計旅遊時間居然長達一百多天。”自2020年7月起，鄧予立踏上了探索意大利的旅程，游歷了意大利二十個大區的代表城市，深入到許多鮮為遊客所知的城鎮。鄧予立在分享會上表示，意大利作為“歐洲文化的搖籃”、“文藝復興發源地”，保留無數文化遺產，期待讀者們可以透過他的文字，感受意大利豐富的人文歷史和他此行經歷的驚喜與歡樂。



觀眾們被鄧予立先生豐富多彩的人生歷程和積極向上的生活態度深深打動，現場氣氛在提問互動環節達到了高潮，書迷們爭相向鄧予立提出一系列深刻有趣的問題，並表示十分榮幸聽到鄧先生對意大利承載深厚歷史文化底蘊的古老建築的獨到見解與深刻感悟。



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時至今日，鄧予立已圓滿達成環游150個國家的目標。但對熱愛探索的他來說，旅途遠未結束。在分享會上，他滿懷熱情地透露新目標：在未來五年內，將游歷的國家數量增至163個。他還透露，目前正在整理游歷法國的見聞感悟，希望明年有機會再次與大家相聚，分享他在法國的故事。